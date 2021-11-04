Аваков о причинах отставки: Я умею говорить "нет" и не хочу участвовать в некоторых вещах

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков назвал причиной своей отставки нежелание участвовать в делах, с которыми он не согласен. Об этом Аваков сказал в эфире Украина 24.

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Аваков отметил, что президент Владимир Зеленский пригласил его на должность "как компетентного человека, который может делать это сложное дело".

"И я проработал ровно два с лишним года до тех пор пока не увидел, что моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки", – сказал экс-министр.

Он заявил, что умеет говорить "нет" и это многим не нравится.

"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я не простой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. То есть я умею говорить "нет", а это не всем нравится", – сказал Аваков.

В частности, одной из причин своей отставки экс-глава МВД назвал ситуацию с выборами в Ивано-Франковской области.

"И это проявилось в том числе в определенном конфликте при выборах в Ивано-Франковской области, где на мой взгляд были определенные нарушения и на них нужно было определенным образом реагировать", – сказал Аваков.

13 июля 2021 года Аваков подал в отставку с должности министра внутренних дел. Он возглавлял МВД почти семь с половиной лет.

15 июля Рада уволила Авакова – 291 голос "за".

16 июля министром внутренних дел был назначен Денис Монастырский.

Наталия Медведева

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