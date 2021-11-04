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Аваков о причинах отставки: Я умею говорить "нет" и не хочу участвовать в некоторых вещах

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 20:51
Аваков о причинах отставки: Я умею говорить
Арсен Аваков (Скриншот видео Youtube/Украина 24)

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков назвал причиной своей отставки нежелание участвовать в делах, с которыми он не согласен. Об этом Аваков сказал в эфире Украина 24.

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Аваков отметил, что президент Владимир Зеленский пригласил его на должность "как компетентного человека, который может делать это сложное дело".

"И я проработал ровно два с лишним года до тех пор пока не увидел, что моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки", – сказал экс-министр.

Он заявил, что умеет говорить "нет" и это многим не нравится. 

"Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я не простой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. То есть я умею говорить "нет", а это не всем нравится", – сказал Аваков.

В частности, одной из причин своей отставки экс-глава МВД назвал ситуацию с выборами в Ивано-Франковской области.

"И это проявилось в том числе в определенном конфликте при выборах в Ивано-Франковской области, где на мой взгляд были определенные нарушения и на них нужно было определенным образом реагировать", – сказал Аваков.

СПРАВКА. 28 марта в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент. Подсчет голосов в округе  №87 останавливался и возобновлялся, у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану. 12 апреля Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол ОИК об итогах довыборов депутата Рады в округе №87. 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым Василлий Вирастюк был избран в Раду. 5 мая ЦИК установила, что для регистрации Вирастюка нардепом от Слуги народа по округу №87 не было правовых оснований. 19 мая ЦИК снова признал его победителем, но 23 мая ВС отменил это решение. ЦИК обжаловала действия ВС и большая палата ВС отменила свое же решение, оставив в силе протокол о победе Вирастюка.
Наталия Медведева
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отставка арсен аваков
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