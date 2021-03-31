Что происходит на округе №87: Кошулинский требует перевыборов, "Слуги" поехали разбираться

Подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области приостановлен. Пресс-служба Слуги народа заявила, что нардепы партии поехали на место разбираться в ситуации, а кандидат от Свободы Руслан Кошулинский потребовал в Facebook перевыборов.

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На утро 31 марта по данным ЦИК обработаны 67,52% голосов на округе, с небольшим отрывом лидирует кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк – он набирает 31,3%. Его догоняют Кошулинский с 28,88% голосов и представитель партии За будущее Александр Шевченко с 28,73%.

Вчера, 30 марта, несколько членов окружной избирательной комиссии, включая председателя, не явились к 12:00 на продолжение подсчета голосов, сообщает ОПОРА. ЦИК назначил новых членов комиссии, но подсчет голосов не возобновился, сообщает пресс-служба СН.

Нардепы из СН отправились в Ивано-Франковскую область, чтобы "выяснить ситуацию" с подсчетом голосов и "вернуть ситуацию в правовое поле". Пресс-служба партии заявляет о многочисленных нарушениях во время выборов и после них.

Кошулинский также заявил многочисленных нарушения и "очевидных фактах подкупа голосов".

"Требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы", – заявил он.

28 марта 2021 года на двух округах прошли довыборы в Раду.

На округе №87 по данным экзит-пола группы Рейтинг лидировал Шевченко, вторым был Кошулинский, Вирастюк – третьим.

На округе №50 победил мэр Доброполья Андрей Аксенов. В 2014-м году он участвовал в организации псевдореферендума на Донбассе.

Денис Юдин

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