Выборы в Раду. Экзитпол: на Прикарпатье лидирует кандидат от За майбутне. В СН не согласны

На довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области, по данным экзитпола группы Рейтинг, лидирует Александр Шевченко (За майбутне), на втором месте Руслан Кошулинский (Свобода), на третьем – Василий Вирастюк (Слуга народа). Информация опубликована на сайте Рейтинг.

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По данным экзитпола, по состоянию на 18:00 за Шевченко проголосовали 32,4% избирателей, за Кошулинского – 31,6%, за Вирастюка – 29,4%.

Как отмечается, опрос происходило методом face-to-face на выходе с участков. Экзитпол охватил 50 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,8%. Количество результативных интервью – 3892.

На сайте партии Слуга народа написали, что, по данным их собственного экзитпола, побеждает Вирастюк.

По данным Центральной избирательной комиссии, явка на промежуточных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 составила 20,99% в Донецкой области и 35,05% в Прикарпатье.

Сегодня, 28 марта, в одномандатных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проходили довыборы в Верховную Раду.

Наталия Медведева

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