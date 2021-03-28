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Сегодня в двух областях проходят довыборы в Раду

28.03.2021, 09:00
Сегодня в двух областях проходят довыборы в Раду - Фото
Избирательный участок (Фото: пресс-служба КГГА)

Сегодня, 28 марта, в одномандатных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проходят выборы в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома. 

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На округе №50 в Донецкой области голосование проходит на 112 избирательных участках, выбирают среди 18 кандидатов. В округе № 87 в Ивано-Франковской области голосование проходит на 117 избирательных участках, тут есть 14 кандидатов. Голосование началось в 08:00 и продлится до 20:00. Результаты промежуточных выборов должны быть установлены до 12 апреля включительно.

По 87 округу выборы проходят, поскольку победивший здесь в 2019-м Зиновий Андрийович (Слуга Народа) стал мэром Надворной и сложил мандат нардепа, по 50 округу – избранный внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил мандат, поскольку осенью 2020-го выиграл выборы мэра Покровска.

  • 16 марта кандидат Евросолидарности Маруся Беленькая снялась с электоральной гонки на 87 округе в пользу кандидата ВО Свобода Руслана Кошулинского
Владислав Сердюк
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верховная рада выборы
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