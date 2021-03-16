Довыборы в Раду. Кандидат Евросолидарности Маруся Зверобой снялась в пользу свободовца
Кандидат Европейской солидарности на довыборах в Верховную Раду Маруся Беленькая (известна также как Маруся Зверобой) снялась с электоральной гонки на 87 округе в Ивано-Франковской области в пользу кандидата ВО Свобода Руслана Кошулинского. Об этом сообщает пресс-служба Евросолидарности.
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Отмечается, что решение было принято после переговоров между Евросолидарностью и Свободой. Зверобой считает, что ее противостояние с Кошулинским могло бы открыть дорогу в Раду "представителям олигархов", поэтому она и решила снять свою кандидатуру.
Выборы по 87 округу запланированы на 28 марта. По данным Центральной избирательной комиссии, на нем зарегистрированы 15 кандидатов. После снятия Зверобой – 14:
Василий Вирастюк (Слуга народа)
Руслан Кошулинский (Свобода)
Александр Шевченко (За будущее)
Юрий Голиней (Платформа громад)
Руслан Деревориз (самовыдвижение)
Мария Жолоб (самовыдвижение)
Руслан Зозуля (Развитие и благосостояние)
Иван Макар (Важен каждый)
Михаил Нонак (самовыдвижение)
Йосип Резеш (КМКС Партия венгров Украины)
Сергей Сивачук (самовыдвижение)
Юрий Юрченко (Новая демократия).
Также в списке есть однофамильцы кандидата от партии За будущее Александра Шевченко – Шевченко Александр Леонидович и Шевченко Александр Петрович. Оба – самовыдвиженцы.
- Довыборы в Раду по 87 округу пройдут, поскольку победивший здесь в 2019-м Зиновий Андрийович (СН) стал мэром Надворной и сложил мандат нардепа.
- Также 28 марта пройдут довыборы по 50 округу в Донецкой области. Избранный на нем в 2019-м внефракционный нардеп Руслан Требушкин сложил мандат, поскольку осенью 2020-го выиграл выборы мэра Покровска.
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