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Социология | В Раду проходят пять партий: лидируют Слуга народа и Евросолидарность – опрос

16.03.2021, 11:51
В Раду проходят пять партий: лидируют Слуга народа и Евросолидарность – опрос - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Слуга народа и Европейская солидарность лидируют в партийном рейтинге, барьер в 5% голосов для прохода в Верховную Раду всего преодолевают пять политсил. Об этом говорится в результатах свежего соцопроса Центра Разумкова.

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Если бы выборы прошли в ближайшее время, то голоса тех, кто определился и намерен прийти на избирательный участок, распределились бы так (в скобках – рейтинг партий на конец января–начало февраля):

Слуга народа (лидер – Александр Корниенко) – 26,5% (22,2%)

Евросолидарность (Петр Порошенко) – 20,1% (18,1%)

ОПЗЖ (Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Юрий Бойко) – 17,9% (21,9%)

Батькивщина (Юлия Тимошенко) – 9,4% (10,3%)

Сила и Честь (Игорь Смешко) – 5,2% (4,7%)

Голос (Кира Рудик) – 3,4% (2,7%%) 

Свобода (Олег Тягнибок) – 3,4% (2,5%)

Украинская стратегия (Владимир Гройсман) – 3,0% (2,3%)

Радикальная партия (Олег Ляшко) – 2,0% (2,5%)

Партия Шария (Анатолий Шарий) – 1,6% (2,1%)

Гражданская позиция (Анатолий Гриценко) – 1,3% (2,4%)

Оппозиционный блок (Александр Вилкул) – 1,2% (1,1%)

УДАР (Виталий Кличко) – 1,1% (1,2%).

Другие партии – 3,8%.

Опрос проводился с 5 по 9 марта методом личного интервью среди 2018 совершеннолетних украинцев во всех регионах страны (кроме временно оккупированных территорий) по репрезентативной выборке. Погрешность – не выше 2,3%. LIGA.net пыталась узнать заказчика опроса, однако на звонки в Центре Разумкова не ответили. LIGA.net направила письменный запрос.

ОБНОВЛЕНО В 12:45. На вопрос LIGA.net, был ли у опроса заказчик или спонсор, в Центре Разумкова ответили: "Исследование проведено на собственные средства Центра Разумкова в рамках проектов Центра".

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Марк Сировой
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Слуга народа Петр Порошенко рейтинг выборы опрос Батькивщина партии центр Разумкова европейская солидарность ОПЗЖ
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