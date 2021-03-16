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Зеленский – лидер президентского рейтинга, между Порошенко и Бойко разница в 3%: опрос

16.03.2021, 11:43
Зеленский – лидер президентского рейтинга, между Порошенко и Бойко разница в 3%: опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

За президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 27,4% украинцев из числа тех, кто определился с выбором. Его ближайшие конкуренты – лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко (19,7%) и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко (17,1%). Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Центра Разумкова. 

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Если бы выборы президента прошли в ближайшее время, то среди тех, кто пошел бы голосовать и уже определился с выбором (в скобках – рейтинг политика по состоянию на конец января – начало февраля):

- Владимир Зеленский 27,4% , в начале февраля – 23,1%. 

- Петр Порошенко (Европейская солидарность) – 19,7% (17,8%), 

- Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 17,1% (17,2%)

Юлия Тимошенко (Батькивщина) –  10,1% (11,2%)

Игорь Смешко (Сила и честь) – 6,3% (7,2%)

Владимир Гройсман (Украинская стратегия) – 3,3% (3,1%);

- Руслан Кошулинский (Свобода) – 2,8% (1,6%)

Олег Ляшко (Радикальная партия2,4% (2,8%)

Дмитрий Разумков – 2% (2,1%)

- Анатолий Гриценко (Гражданская позиция) – 1,7% (3,4%)

- Александр Вилкул (Оппозиционный блок) – 0,9% (1,5%)

- Виталий Кличко (УДАР) – 0,9% (1,2%).

За кандидатов, которые не представлены в опросе, проголосовали бы 5,3% избирателей. 

Отказались бы от участия в выборах 15,7% украинцев.

Исследование проводилось с 5 по 9 марта 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. 

На вопрос LIGA.net, был ли у опроса заказчик или спонсор, в Центре Разумкова ответили: "Исследование проведено на собственные средства Центра Разумкова в рамках проектов центра".
  • Согласно опросу Рейтинга в начале января 2021 года в президентском рейтинге лидировали Зеленский (26,2%) и Бойко (16,6%).
  • В конце февраля опрос также проводил КМИС – по его итогам рейтинг Зеленского за месяц якобы упал на 5% и составил 22,1%, а Тимошенко вырос на 3% и составил 10,6%.
  • По данным опроса Рейтинга от начала февраля, рейтинг Зеленского продолжал снижаться – он составлял 21,2%

Читайте также: Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним – Порошенко и Бойко – опрос Рейтинга

Станислав Стороженко
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рейтинг президент исследование центр Разумкова
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