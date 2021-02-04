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Рейтинг Зеленского продолжает падать, но он все еще в лидерах – соцопрос

04.02.2021, 10:55
Рейтинг Зеленского продолжает падать, но он все еще в лидерах – соцопрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президентский рейтинг по-прежнему возглавляет нынешний глава государства Владимир Зеленский, однако его популярность продолжает снижаться и составляет 21,2% против 26,2% на начало января текущего года. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного группой Рейтинг.

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Если бы выборы прошли в ближайшее время, то среди тех, кто пошел бы голосовать и уже определился с выбором:

- 21,2% поддержали бы Зеленского (в начале января 2021 года – 26,2%);

- 17,1% – Юрий Бойко (ОПЗЖ) (16,6%);

- 16,4% – Петр Порошенко (Евросолидарность) (13,3%);

- 12,3% – Юлия Тимошенко (Батькивщина)(10,5%);

- 7,5% – Игорь Смешко (Сила и честь) (6,4%);

- 4,3% – Владимир Гройсман (Украинская стратегия) (6,1%);

- 4% – Олег Ляшко (Радикальная партия) (4,7%);

- 3,2% – Дмитрий Разумков(не был включен в прошлый опрос, его рейтинг в декабре 2020 года был 4,1%);

- 3,1% – Сергей Притула (Голос) (4,1%);

- 2,1% – Олег Тягнибок (Свобода) (2,6%);

- 1,1% – Виталий Кличко (УДАР) (2,3%)

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При этом во втором туре президентских выборов Зеленский вероятно смог бы удержать первенство в парах со всеми основными оппонентами. В паре с Порошенко – 56% против 44%, в паре с Бойко – 60% против 40%, в паре с Тимошенко – 55% против 45%. В паре Бойко – Порошенко голоса вероятно разделились бы 51% против 49%.

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Опрос проводился 2-3 февраля среди 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, при помощи телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров. Погрешность – не более 2,2%.

  • Согласно опросу Рейтинга в начале января 2021 года в президентском рейтинге также лидировали Зеленский (26,2%) и Бойко (16,6%).
  • В конце февраля опрос также проводил КМИС – по его итогам рейтинг Зеленского за месяц якобы упал на 5% и составил 22,1%, а Тимошенко вырос на 3% и составил 10,6%.

Читайте также: Самый высокий рейтинг доверия у Зеленского, за ним идут Кличко и Гройсман – опрос Рейтинга

Дарья Мостовая
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