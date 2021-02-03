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КМИС утверждает, что рейтинг Зеленского за месяц упал на 5%, а Тимошенко – вырос

03.02.2021, 11:59
КМИС утверждает, что рейтинг Зеленского за месяц упал на 5%, а Тимошенко – вырос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Рейтинг президента Владимира Зеленского за месяц якобы упал на 5%, рейтинг лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко вырос на 3%. На этом настаивают социологи Киевского международного института социологии со ссылкой на опрос в конце января.

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На вопрос LIGA.net о заказчике исследования гендиректор КМИС Владимир Паниотто сообщил, что заказчик "не давал разрешения на публикацию такой информации". 

Опрос КМИС, проведенный в начале января, вызвал вопросы из-за сильного расхождения с данными Группы Рейтинг: результаты Зеленского среди всех опрошенных различались на 9%. LIGA.net сделала разбор, почему это произошло. Опрос, опубликованный сегодня, отличается методологией: он проведен методом личного интервью, в то время как предыдущий проводился по телефону. Также в нем присутствует как кандидат Олег Ляшко, в предыдущем опросе его не было. Выборка увеличена на 200 человек.

Читайте также: Скандал с социологами. ОПЗЖ – самая рейтинговая партия? Нет, это не так.

Среди определившихся с кандидатом в президенты голоса в январе распределились так:

Владимир Зеленский – 22,1% (в декабре – 27,7%);

Юрий Бойко – 17,5% (20,8%);

Петр Порошенко – 13,1% (14,2%);

Юлия Тимошенко – 10,6% (7,3%);

Игорь Смешко – 8,8% (6,5%);

Владимир Гройсман – 5,6% (6%);

Сергей Притула – 4,8% (3,8%);

Олег Ляшко – 4,7% (6,2%);

Олег Тягнибок – 2,9% (0,8%).

Александр Вилкул – 1,8% (1,2%);

Виталий Кличко – 1,8% (1,6%).

Во втором варианте опроса в список включался один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук, в этом случае он получал 7,9% голосов, а Юрий Бойко – 13,5%.

Опрос проведен с 27 января по 1 февраля 2021 года методом личного интервью, опрошено 1205 человек от 18 лет и старше в 86 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,9%.

  • В начале января 2021-го по опросу группы Рейтинг за Зеленского были готовы проголосовать 26,2%, за Бойко – 16,6%, за Порошенко – 13,3%.

Денис Юдин
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