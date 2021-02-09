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Рейтинг Зеленского с декабря упал на 5%, Бойко догоняет – опрос Центра Разумкова

09.02.2021, 13:03
Рейтинг Зеленского с декабря упал на 5%, Бойко догоняет – опрос Центра Разумкова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 5%, но он все еще сохраняет лидерство. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова в конце января – начале февраля.

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Голоса определившихся с выбором распределились среди опрошенных таким образом:

Владимир Зеленский – 23,1% (в декабре – 28%);

Юрий Бойко – 19,9% (17,2%);

Петр Порошенко – 17,8% (19,3%);

Юлия Тимошенко – 11,2% (7,7%);

Игорь Смешко – 4,9% (5,8%);

Анатолий Гриценко – 3,4% (3%);

Владимир Гройсман – 3,1% (4,1%);

Олег Ляшко – 2,8% (1,6%);

Дмитрий Разумков – 2,1% (2,5%);

Руслан Кошулинский – 1,6% (1,9%);

Александр Вилкул – 1,5% (0,9%);

Виталий Кличко – 1,2% (1,5%).

Во втором туре выборов Зеленский побеждает Бойко (58% против 42%) и Порошенко (54% против 46%), Порошенко выигрывает у Бойко (54,2% против 45,8%).

Опрос проводился с 29 января по 3 февраля методом личного интервью. Опрошено 2019 человек возрастом от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не более 2,3%.

В компании на уточняющий вопрос LIGA.net о возможных заказчиках исследования ответили, что опрос проведен на собственные средства Центра Разумкова.
Денис Юдин
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