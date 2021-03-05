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Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним – Порошенко и Бойко – опрос Рейтинга

05.03.2021, 11:01
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним – Порошенко и Бойко – опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг, за него проголосовали бы 22,5% украинцев из числа тех, кто определился с выбором. Его ближайший конкурент – лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко, у него 14,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг. 

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Если бы выборы президента прошли в ближайшее время, то среди тех, кто пошел бы голосовать и уже определился с выбором (в скобках – рейтинг политика по состоянию на 22-23 февраля):

- 22,6% поддержали бы Зеленского, в конце февраля – 23,1%. 

Петр Порошенко (Европейская солидарность) – 14,6% (14,4%), 

Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 11,6% (11,3%)

Юлия Тимошенко (Батькивщина) –  11,3% (10,9%)

Игорь Смешко (Сила и честь) – 8% (7,2%)

Владимир Гройсман (Украинская стратегия) – 6,6% (5,7%);

Евгений Мураев – 4,6% (4,9%)

Олег Ляшко (Радикальная партия) 4,4% (4,1%)

Дмитрий Разумков – 4,2% (5,3%)

Арсений Яценюк (Народный фронт) – 2,9% (2,9%)

Виталий Кличко (Удар) –  1,7% (2,4%)

Олег Тягнибок (Свобода) – 1,5% (2,4%)

Опрос проводился 2-3 марта среди 2500 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, при помощи телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров. Погрешность – не более 2,0%. 

Заказчик опроса не указан. LIGA.net звонила в группу Рейтинг, чтобы выяснить заказчика, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила социологам письменный запрос.

  • Согласно опросу Рейтинга в начале января 2021 года в президентском рейтинге также лидировали Зеленский (26,2%) и Бойко (16,6%).
  • В конце февраля опрос также проводил КМИС – по его итогам рейтинг Зеленского за месяц якобы упал на 5% и составил 22,1%, а Тимошенко вырос на 3% и составил 10,6%.
  • По данным опроса Рейтинга от начала февраля, рейтинг Зеленского продолжал снижаться – он составлял 21,2%

Читайте также: Рейтинг Зеленского вырос впервые за полгода, у остальных топ-политиков он упал – опрос

Станислав Стороженко
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рейтинг президент опрос
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