Зеленский лидирует в президентском рейтинге, за ним – Порошенко и Бойко – опрос Рейтинга

Президент Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг, за него проголосовали бы 22,5% украинцев из числа тех, кто определился с выбором. Его ближайший конкурент – лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко, у него 14,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

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Если бы выборы президента прошли в ближайшее время, то среди тех, кто пошел бы голосовать и уже определился с выбором (в скобках – рейтинг политика по состоянию на 22-23 февраля):

- 22,6% поддержали бы Зеленского, в конце февраля – 23,1%.

- Петр Порошенко (Европейская солидарность) – 14,6% (14,4%),

- Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 11,6% (11,3%)

- Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 11,3% (10,9%)

- Игорь Смешко (Сила и честь) – 8% (7,2%)

- Владимир Гройсман (Украинская стратегия) – 6,6% (5,7%);

- Евгений Мураев – 4,6% (4,9%)

- Олег Ляшко (Радикальная партия) 4,4% (4,1%)

- Дмитрий Разумков – 4,2% (5,3%)

- Арсений Яценюк (Народный фронт) – 2,9% (2,9%)

- Виталий Кличко (Удар) – 1,7% (2,4%)

- Олег Тягнибок (Свобода) – 1,5% (2,4%)

Опрос проводился 2-3 марта среди 2500 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, при помощи телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров. Погрешность – не более 2,0%.

Заказчик опроса не указан. LIGA.net звонила в группу Рейтинг, чтобы выяснить заказчика, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила социологам письменный запрос.

Согласно опросу Рейтинга в начале января 2021 года в президентском рейтинге также лидировали Зеленский (26,2%) и Бойко (16,6%).

В конце февраля опрос также проводил КМИС – по его итогам рейтинг Зеленского за месяц якобы упал на 5% и составил 22,1%, а Тимошенко вырос на 3% и составил 10,6%.

По данным опроса Рейтинга от начала февраля, рейтинг Зеленского продолжал снижаться – он составлял 21,2%.

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Станислав Стороженко

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