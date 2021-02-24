Кроме Зеленского, у всех топ-политиков упал рейтинг. Сильнее всех – у Бойко: опрос

Рейтинг президента Владимира Зеленского по сравнению с началом февраля 2021 года вырос на 1,9%, за него готовы проголосовать 23,1% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

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Если бы выборы президента прошли в ближайшее время, то среди тех, кто пошел бы голосовать и уже определился с выбором:

- 23,1% поддержали бы Зеленского, в начале февраля – 21,2%.

- Петр Порошенко (Европейская солидарность) – 14,4% (16,4%),

- Юрий Бойко (ОПЗЖ) – 11,3% (17,1%)

- Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 10,9% (12,3%)

- Игорь Смешко (Сила и честь) – 7,2% (7,5%)

- Владимир Гройсман (Украинская стратегия) – 5,7% (4,3%);

- Дмитрий Разумков – 5,3% (3,2%)

- Евгений Мураев – 4,9% (не был включен в прошлый опрос)

- Олег Ляшко (Радикальная партия) 4,1% (4%)

- Арсений Яценюк (Народный фронт) – 2,9% (не был включен в прошлый опрос)

- Олег Тягнибок (Свобода) – 2,4% (2,1%)

- Виталий Кличко (Удар) – 2,4% (1,1%)

На диаграмме заметно, что рейтинг Зеленского вырос впервые с сентября 2020 года, а падение рейтинга у Бойко позволило Порошенко обойти его в списке. Разница между ними – 3,1%.

Опрос проводился 22-23 февраля среди 2500 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, при помощи телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров. Погрешность – не более 2,0%. В компании пока не ответили на запрос LIGA.net , был ли у этого социологического исследования заказчик.

Согласно опросу Рейтинга в начале января 2021 года в президентском рейтинге также лидировали Зеленский (26,2%) и Бойко (16,6%).

В конце февраля опрос также проводил КМИС – по его итогам рейтинг Зеленского за месяц якобы упал на 5% и составил 22,1%, а Тимошенко вырос на 3% и составил 10,6%.

По данным опроса Рейтинга от начала февраля, рейтинг Зеленского продолжал снижаться – он составлял 21,2%.

Станислав Стороженко

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