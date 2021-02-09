Социология | Слуга народа немного впереди партии Медведчука – опрос от Центра Разумкова
Если бы выборы в Раду прошли на стыке января и февраля 2021 года, много мест в сессионном зале парламента поделили бы почти поровну две партии: президентская Слуга народа и пророссийская ОПЗЖ. Такие данные показал Центр Разумкова.
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Барьер в 5% (дает право партии заводить своих депутатов в парламент) преодолевают четыре партии.
По данным Центра Разумкова, среди определившихся с симпатией и готовых голосовать голоса распределились так (в скобках – данные компании за 4-9 декабря 2020-го):
22,2% (26,5%) – Слуга народа;
21,9% (17,7%) – ОПЗЖ;
18,1% (19,5%) – Евросолидарность;
10,3% (8,8%) – Батькивщина;
4,7% (4,8%) – Сила и честь;
2,7% (2,3%) – Голос;
2,5% (1,9%) – Радикальная партия Олега Ляшко;
2,5% (2,9%) – Свобода;
2,4% (-) – Гражданская позиция;
2,3% (3,8%) – Украинская стратегия Гройсмана;
2,1% (2,5%) – партия Шария;
1,2% (-) – УДАР;
1,1% (-) – Оппоблок;
5,8% (-) – другая партия.
Опрос проведен с 29 января по 3 февраля 2021 года методом личного интервью среди 2019 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.
В компании на уточняющий вопрос LIGA.net о возможных заказчиках исследования ответили, что опрос проведен на собственные средства Центра Разумкова.
- Опрос КМИС на ту же тему за конец января 2021-го (также методом личного интервью) показал такие результаты: 24,1% – ОПЗЖ, 18,2% – СН, 15,6% – "ЕС", 10,3% – Батькивщина, 6,4% – Сила и честь.
- Аналогичный телефонный опрос от Группы Рейтинг (в компании не ответили на вопрос о том, был заказчик исследования или нет) за 2-3 февраля дал такие цифры: 18,9% – ОПЗЖ, 18,6% – СН, 15,2% – "ЕС", 12,2% – Батькивщина.
- Партии-победители местных выборов 2020 года: кто сколько набрал – данные Группы Рейтинг.
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