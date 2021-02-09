Если бы выборы в Раду прошли на стыке января и февраля 2021 года, много мест в сессионном зале парламента поделили бы почти поровну две партии: президентская Слуга народа и пророссийская ОПЗЖ. Такие данные показал Центр Разумкова.

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Барьер в 5% (дает право партии заводить своих депутатов в парламент) преодолевают четыре партии.

По данным Центра Разумкова, среди определившихся с симпатией и готовых голосовать голоса распределились так (в скобках – данные компании за 4-9 декабря 2020-го):

22,2% (26,5%) – Слуга народа;

21,9% (17,7%) – ОПЗЖ;

18,1% (19,5%) – Евросолидарность;

10,3% (8,8%) – Батькивщина;

4,7% (4,8%) – Сила и честь;

2,7% (2,3%) – Голос;

2,5% (1,9%) – Радикальная партия Олега Ляшко;

2,5% (2,9%) – Свобода;

2,4% (-) – Гражданская позиция;

2,3% (3,8%) – Украинская стратегия Гройсмана;

2,1% (2,5%) – партия Шария;

1,2% (-) – УДАР;

1,1% (-) – Оппоблок;

5,8% (-) – другая партия.



Опрос проведен с 29 января по 3 февраля 2021 года методом личного интервью среди 2019 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.

В компании на уточняющий вопрос LIGA.net о возможных заказчиках исследования ответили, что опрос проведен на собственные средства Центра Разумкова.

Опрос КМИС на ту же тему за конец января 2021-го (также методом личного интервью) показал такие результаты: 24,1% – ОПЗЖ, 18,2% – СН, 15,6% – "ЕС", 10,3% – Батькивщина, 6,4% – Сила и честь.

Аналогичный телефонный опрос от Группы Рейтинг (в компании не ответили на вопрос о том, был заказчик исследования или нет) за 2-3 февраля дал такие цифры: 18,9% – ОПЗЖ, 18,6% – СН, 15,2% – "ЕС", 12,2% – Батькивщина.

Партии-победители местных выборов 2020 года: кто сколько набрал – данные Группы Рейтинг.

Евгений Пилипенко

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