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Опрос КМИС: ОПЗЖ на первом месте, в Раду проходят пять партий

03.02.2021, 12:51
Опрос КМИС: ОПЗЖ на первом месте, в Раду проходят пять партий - Фото
Фракция Оппозиционной платформы - За жизнь (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховную Раду могли бы пройти пять партий, на первом месте – ОПЗЖ. На этом настаивают социологи Киевского международного института социологии со ссылкой на опрос в конце января.

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На вопрос LIGA.net о заказчике исследования гендиректор КМИС Владимир Паниотто сообщил, что заказчик не давал разрешения на публикацию такой информации.

Опрос КМИС, проведенный в начале января, вызвал вопросы из-за сильного расхождения с данными Группы Рейтинг: Слуга народа у КМИС оказалась на четвертом месте, у Рейтинга – на первом. LIGA.net сделала разбор, почему это произошло. Опрос, опубликованный сегодня, отличается методологией: он проведен методом личного интервью, в то время как предыдущий проводился по телефону. Также в нем присутствует партия РПЛ, в предыдущем опросе ее не было. Выборка увеличена на 200 человек.

Читайте также: Скандал с социологами. ОПЗЖ – самая рейтинговая партия? Нет, это не так.

Среди определившихся с выбором партии голоса в январе распределились так:

ОПЗЖ – 24,1% (в декабре – 23,1%);

Слуга народа – 18,2% (20,9%);

Европейская солидарность – 15,6% (14,1%);

Батькивщина – 10,3% (9,8%);

Сила и честь – 6,4% (4,4%);

Остальные партии не проходят 5% барьер, хотя к нему близка РПЛ – 4,6% (в декабре – 6,1%).

Опрос проведен с 27 января по 1 февраля 2021 года методом личного интервью, опрошено 1205 человек от 18 лет и старше в 86 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,9%.

Денис Юдин
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