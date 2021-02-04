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Электорат | Социология от Группы Рейтинг по партиям: ОПЗЖ и Слуга народа идут нос в нос

04.02.2021, 10:39
Социология от Группы Рейтинг по партиям: ОПЗЖ и Слуга народа идут нос в нос - Фото
Лидеры ОПЗЖ в Раде (скриншот из видеозаписи)

Если бы выборы в Раду прошли в первые дни февраля 2021 года, основную массу мест в парламенте поделили бы поровну представители двух партий: пророссийской ОПЗЖ и президентской Слуги народа. Такие данные показала Группа Рейтинг; в компании пока не ответили, есть ли у исследования заказчик.

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Барьер в 5% (дает право партии заводить своих депутатов в парламент) преодолевают четыре партии.

По данным Рейтинга, среди определившихся с симпатией и готовых голосовать голоса распределились так (в скобках – данные Рейтинга за 2-4 января 2021-го):

18,9% (17,4%) – ОПЗЖ;
18,6% (21,6%) – Слуга народа;
15,2% (14,5%) – Евросолидарность;
12,2% (10,9%) – Батькивщина;
4,8% (5,7%) – Украинская стратегия Гройсмана;
4,7% (5,6%) – Радикальная партия Олега Ляшко;
4,5% (2,8%) – Сила и честь;
4,4% (3,7%) – За будущее;
3,5% (2,8%) – Голос;
3,4% (-) – партия Шария;
3,1% (3,2%) – Свобода;
2,4% (3,1%) – УДАР;
1,4% (-) – Наш Край.

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График: Группа Рейтинг

Опрос по методу телефонного интервью с использованием компьютера проведен 2-3 февраля 2021 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,2%.

LIGA.net пытается узнать, был ли заказчик у этого исследования; в компании пока не подтвердили, что опрос проведен без заказчика/заказчиков.

Опрос КМИС на ту же тему за конец января 2021-го (но методом личного интервью) показал сходные результаты: ОПЗЖ на первом месте, а всего в Раду проходят пять партий.

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Евгений Пилипенко
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