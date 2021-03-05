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Социология | В Раду проходят семь партий, лидируют Слуга народа и Евросолидарность – опрос Рейтинга

05.03.2021, 10:43
В Раду проходят семь партий, лидируют Слуга народа и Евросолидарность – опрос Рейтинга - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Слуга народа и Европейская солидарность лидируют в партийном рейтинге. Семь партий преодолевают барьер в 5% голосов, позволяющий пройти в Раду, говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг, проведенного 2-3 марта.

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Если бы выборы прошли в ближайшее время, то среди тех, кто определился и намерен голосовать, получились бы такие результаты (в скобках – рейтинг партий по состоянию на 22-23 февраля):

Слуга народа (лидер – Александр Корниенко) – 19,5% (19,7%) 

Евросолидарность (Петр Порошенко) – 14,7% (16,2%)

ОПЗЖ (Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович) – 14,3% (14,2%)

Батькивщина (Юлия Тимошенко) – 12,3% (12,0%)

Сила и Честь (Игорь Смешко) – 5,3% (4,4%)

Украинская стратегия (Владимир Гройсман) – 5,3% (5,1%)

Радикальная партия (Олег Ляшко) – 5,0% (4,9%)

Наши (Евгений Мураев) – 4,0% (3,5%)

Голос (Кира Рудик) – 3,1% (3,3%)

Партия Шария (Анатолий Шарий) – 3,1% (3,2%)

За будущее (Игорь Палица) – 3,0% (2,8%)

Свобода (Олег Тягнибок) – 2,8% (3,8%)

УДАР (Виталий Кличко) – 2,7% (3,2%)

Народный фронт (Арсений Яценюк) – 1,9% (1,9%).

Опрос проводился методом телефонного интервью со 2-3 марта среди 2500 совершеннолетних украинцев по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,0%.

Заказчик опроса не указан. LIGA.net звонила в группу Рейтинг, чтобы выяснить заказчика, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила социологам письменный запрос.  

Марк Сировой
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верховная рада Слуга народа рейтинг опрос партии социология европейская солидарность ОПЗЖ
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