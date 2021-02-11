Партия Европейская солидарность (лидер – пятый президент Петр Порошенко) вырвалась на первое место в партийном рейтинге, согласно телефонному опросу КМИС. Об этом говорится в релизе института по результатам опроса, проведенного с 5 по 7 февраля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вопрос был сформулирован так: "Представьте, сейчас проходят выборы в Верховную Раду. Вы бы участвовали? Если да, то какую партию вы бы поддержали?" После этого респондентам зачитывали список партий с указанием их лидеров в случайном порядке.

Среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать, получились такие результаты (в скобках указаны результаты телефонного опроса КМИС на 22 января):

Евросолидарность (Порошенко) – 18,1% (15,3%)

ОПЗЖ (Медведчук, Бойко, Рабинович) – 16,8% (20,7%)

Слуга народа (Корниенко) – 15,5% (11,2%)

Батькивщина (Тимошенко) – 13,2% (12,6%)

Сила и честь (Смешко) – 6,3% (8,3%)

Радикальная партия (Ляшко) – 5,2% (не было в списке опроса, в начале декабря – 3,2%)

Остальные партии набирают меньше необходимых для прохода в Раду 5%. Наиболее близко к этому показателю расположились Партия Шария – 3,9% (22 января – 4,6%), Голос (Рудик, Притула) – 3,7% (5,6%), Украинская стратегия Гройсмана – 3,2% (5,3%).

Полный рейтинг можно посмотреть здесь (нажмите, чтобы увеличить):

ПОЧЕМУ МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ОПРОС КМИС. В разборе опроса КМИС за начало января LIGA.net сообщила о сильных различиях между ним и опросом Группы Рейтинг: результаты Зеленского среди всех опрошенных различались на 9%. Опросы различались методологией проведения (Рейтинг – личное интервью, КМИС – телефонное) и списком кандидатов: например, у КМИС отсутствовал Олег Ляшко и его РПЛ, но были Юрий Бойко и Виктор Медведчук - оба из пророссийской ОПЗЖ. Сейчас в КМИС отмечают, что, по данным их и фонда Деминициативы эксперимента, в опросах по телефону отвечают люди более состоятельные и образованные, поэтому результаты разных опросов могут отличаться в зависимости от метода. Например, в телефонных опросах поддержка Порошенко несколько выше, чем в личных интервью (face-to-face), говорят в КМИС. Какие данные более точны – неизвестно, поскольку не было переписи и неизвестно распределение населения по образованию. Также в начале января КМИС отказался назвать заказчика исследования. Сегодня гендиректор КМИС Владимир Паниотто сообщил LIGA.net, что КМИС проводил опрос за начало февраля на собственные средства и самостоятельно составлял списки.

Опрос проводился с 5 по 7 января среди 2005 совершеннолетних респондентов во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,1% для показателей близких к 25%, 1,5% – для 10%, 1,1% – для 5%.

По данным опроса группы Рейтинга, который проводился методом личного интервью с 29 января по 3 февраля, рейтинг лидеров был таким: СН – 22,2%, ОПЗЖ – 21,9%, Евросолидарность – 18,1%, Батькивщина – 10,3%, Сила и честь – 4,7%.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.