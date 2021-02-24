Рейтинг ОПЗЖ за февраль упал на 4,4%, Слуга народа снова лидирует – опрос Рейтинга
В Верховную Раду могли бы попасть шесть партий, лидирует Слуга народа, рейтинг ОПЗЖ снизился по сравнению с началом февраля на 4,4%. Об этом говорят данные опроса, проведенного в феврале группой Рейтинг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди избирателей, определившихся с предпочтениями, голоса распределились так:
19,7% (18,9% в начале февраля) – Слуга народа;
16,2% (15,2%) – Европейская солидарность;
14,2% (18,6%) – ОПЗЖ;
12,0% (12,2%) – Батькивщина;
5,1% (4,8%) – Украинская стратегия Гройсмана;
4,9% (4,7%) – Радикальная партия Олега Ляшко.
Шансы остальных партий преодолеть 5% барьер меньше: Силу и честь поддерживают 4,4% опрошенных, Свободу – 3,8%, Партию Мураева "Наши" – 3,5%, Голос – 3,3%, УДАР и Партию Шария – по 3,2%, За будущее – 2,8%.
Опрос проведен 22-23 февраля методом телефонного интервью, опрошены 2500 человек от 18 лет и старше, погрешность не более 2%. Заказчик опроса не указан.
- По опросу КМИС в конце января на первом месте была ОПЗЖ, на втором – Слуга народа, на третьем – Евросолидарность.
Комментарии