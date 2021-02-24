Рейтинг ОПЗЖ за февраль упал на 4,4%, Слуга народа снова лидирует – опрос Рейтинга

В Верховную Раду могли бы попасть шесть партий, лидирует Слуга народа, рейтинг ОПЗЖ снизился по сравнению с началом февраля на 4,4%. Об этом говорят данные опроса, проведенного в феврале группой Рейтинг.

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Среди избирателей, определившихся с предпочтениями, голоса распределились так:

19,7% (18,9% в начале февраля) – Слуга народа;

16,2% (15,2%) – Европейская солидарность;

14,2% (18,6%) – ОПЗЖ;

12,0% (12,2%) – Батькивщина;

5,1% (4,8%) – Украинская стратегия Гройсмана;

4,9% (4,7%) – Радикальная партия Олега Ляшко.

Шансы остальных партий преодолеть 5% барьер меньше: Силу и честь поддерживают 4,4% опрошенных, Свободу – 3,8%, Партию Мураева "Наши" – 3,5%, Голос – 3,3%, УДАР и Партию Шария – по 3,2%, За будущее – 2,8%.

Опрос проведен 22-23 февраля методом телефонного интервью, опрошены 2500 человек от 18 лет и старше, погрешность не более 2%. Заказчик опроса не указан.

По опросу КМИС в конце января на первом месте была ОПЗЖ, на втором – Слуга народа, на третьем – Евросолидарность.

Денис Юдин

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