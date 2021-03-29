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Андрей Аксенов проходит в Верховную Раду. Он организовывал псевдореферендум на Донбассе

29.03.2021, 10:00
Андрей Аксенов проходит в Верховную Раду. Он организовывал псевдореферендум на Донбассе - Фото
Андрей Аксенов (Фото – скриншот из видео Новости Донбасса, YouTube)

Довыборы в Верховную Раду на одномандатном округе №50 в Донецкой области выигрывает мэр Доброполья и представитель партии Порядок Андрей Аксенов. Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 91,07% голосов.

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Аксенова поддержали 65,56% избирателей, на втором месте – кандидат от Партии Шария Валентин Рыбин, за него проголосовали 12,94%.

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, получила 6,6% голосов. Она баллотировалась от партии Европейская солидарность.

СПРАВКА. Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендум в поддержку российской оккупации региона. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России. В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в служебном подлоге, подделке и использовании документов, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Незаконно посещал оккупированный Крым. В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.
  • Вчера, 28 марта, в одномандатных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проходили довыборы в Раду.
  • По данным экзитпола группы Рейтинг, по состоянию на 18:00 28 марта на довыборах в Раду в Ивано-Франковской области лидировал Александр Шевченко (За будущее) – 32,4%, на втором месте Руслан Кошулинский (Свобода) –  31,6%, на третьем месте Василий Вирастюк (Слуга народа) – 29,4%.
  • После подсчета 30,76% голосов на округе №87 лидирует Василий Вирастюк.
Денис Юдин
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