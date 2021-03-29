Андрей Аксенов проходит в Верховную Раду. Он организовывал псевдореферендум на Донбассе

Довыборы в Верховную Раду на одномандатном округе №50 в Донецкой области выигрывает мэр Доброполья и представитель партии Порядок Андрей Аксенов. Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 91,07% голосов.

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Аксенова поддержали 65,56% избирателей, на втором месте – кандидат от Партии Шария Валентин Рыбин, за него проголосовали 12,94%.

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, обвиняемая по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, получила 6,6% голосов. Она баллотировалась от партии Европейская солидарность.

Вчера, 28 марта, в одномандатных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проходили довыборы в Раду.

По данным экзитпола группы Рейтинг, по состоянию на 18:00 28 марта на довыборах в Раду в Ивано-Франковской области лидировал Александр Шевченко (За будущее) – 32,4%, на втором месте Руслан Кошулинский (Свобода) – 31,6%, на третьем месте Василий Вирастюк (Слуга народа) – 29,4%.

После подсчета 30,76% голосов на округе №87 лидирует Василий Вирастюк.

Денис Юдин

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