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Евросолидарность выдвинула в Раду Кузьменко, обвиняемую по делу Шеремета

15.02.2021, 16:29
Евросолидарность выдвинула в Раду Кузьменко, обвиняемую по делу Шеремета - Фото
Юлия Кузьменко (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Партия Европейская солидарность выдвинула врача и волонтера Юлию Кузьменко кандидатом на довыборах в Верховную Раду по округу №50 на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Кузьменко является обвиняемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, она называет обвинения фальсификацией и политическими репрессиями. Кузьменко находится под домашним арестом.

Выдвижение, утверждают в Евросолидарности, состоялось по многочисленным предложениям ветеранских и волонтерских организаций.

Кузьменко поблагодарила общественные организации за поддержку, а Евросолидарность – за решение о ее выдвижении. Она напомнила, что Донбасс – ее родина.

По словам Кузьменко, она не хочет видеть патриотов за решеткой, а Украину – под российским ярмом. Решение баллотироваться в Раду она объяснила необходимостью "выступить единым фронтом не только политикам, но и волонтерским и другим общественным организациям".

Довыборы на округе №50 пройдут 28 марта 2021 года. В округ входят Покровск, части Покровского и Краматорского районов.

  • 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с журналистом Павлом Шереметом, личности подозреваемых в его убийстве МВД объявило в декабре 2019-го: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификации доказательств против подзащитных.
  • 22 мая 2020-го дело передали в суд.
  • 4 сентября в Шевченковском райсуде Киева прошло первое заседание по сути дела.
  • 28 сентября определился состав присяжных, которые будут рассматривать дело.
Денис Юдин
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выборы в Верховную Раду европейская солидарность Юлия Кузьменко дело шеремета
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