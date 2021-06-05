Верховный суд признал законным решение ЦИК о победе Вирастюка

Большая палата Верховного суда отменила свое же решение, оставив в силе протокол ЦИК от 19 мая о результатах выборов в 87 округе, в котором победил кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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Сообщается, что суд признал правомерными действия ЦИК по установлению результатов выборов в 87 округе.

"Выходит, что Большая палата Верховного суда подтвердила правомерность действий и решений ЦИК. Суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОИО 87", – заявляют в ведомстве.

Также там сообщают, что сегодня ожидается еще одно решение ВС по результатам рассмотрения апелляции по похожему делу.

Владислав Сердюк

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