Верховный суд признал законным решение ЦИК о победе Вирастюка
05.06.2021, 15:50
Василий Вирастюк (фото - Василь Вірастюк, Facebook)
Большая палата Верховного суда отменила свое же решение, оставив в силе протокол ЦИК от 19 мая о результатах выборов в 87 округе, в котором победил кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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Сообщается, что суд признал правомерными действия ЦИК по установлению результатов выборов в 87 округе.
"Выходит, что Большая палата Верховного суда подтвердила правомерность действий и решений ЦИК. Суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОИО 87", – заявляют в ведомстве.
Также там сообщают, что сегодня ожидается еще одно решение ВС по результатам рассмотрения апелляции по похожему делу.
- 28 марта в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент. Подсчет голосов в округе №87 останавливался и возобновлялся, у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану.
- 12 апреля Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол ОИК об итогах довыборов депутата Рады в округе №87. 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым Вирастюк был избран в Раду.
- 5 мая ЦИК установила, что для регистрации Вирастюка нардепом от Слуги народа по округу №87 не было правовых оснований.
- 19 мая ЦИК снова признал его победителем, но 23 мая ВС отменил это решение. 25 мая ЦИК обжаловала действия ВС.
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