UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховный суд признал законным решение ЦИК о победе Вирастюка

05.06.2021, 15:50
Верховный суд признал законным решение ЦИК о победе Вирастюка - Фото
Василий Вирастюк (фото - Василь Вірастюк, Facebook)

Большая палата Верховного суда отменила свое же решение, оставив в силе протокол ЦИК от 19 мая о результатах выборов в 87 округе, в котором победил кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что суд признал правомерными действия ЦИК по установлению результатов выборов в 87 округе. 

"Выходит, что Большая палата Верховного суда подтвердила правомерность действий и решений ЦИК. Суд оставил в силе протокол ЦИК о результатах выборов в ОИО 87", – заявляют в ведомстве. 

Также там сообщают, что сегодня ожидается еще одно решение ВС по результатам рассмотрения апелляции по похожему делу. 

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховный суд Василий Вирастюк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 