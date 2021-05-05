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ЦИК единогласно отказал Вирастюку в регистрации депутатом Рады

05.05.2021, 17:30
ЦИК единогласно отказал Вирастюку в регистрации депутатом Рады - Фото
Василий Вирастюк (фото - Василь Вірастюк, Facebook)

Центральная избирательная комиссия установила, что для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом от Слуги народа по округу №87 не было правовых оснований. Об этом стало известно из заседания ЦИК.

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Решение было принято единогласно – за него проголосовали 12 членов ЦИК.

Также по ходу заседания ЦИК стало известно, что 1 мая Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87 округе.

"У комиссии отсутствуют правовые основания для регистрации Вирастюка Василия Ярославовича народным депутатом Украины", – отметили в ЦИК.

Станислав Стороженко
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Слуга народа выборы протокол цик Василий Вирастюк
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