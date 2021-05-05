ЦИК единогласно отказал Вирастюку в регистрации депутатом Рады
05.05.2021, 17:30
Василий Вирастюк (фото - Василь Вірастюк, Facebook)
Центральная избирательная комиссия установила, что для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом от Слуги народа по округу №87 не было правовых оснований. Об этом стало известно из заседания ЦИК.
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Решение было принято единогласно – за него проголосовали 12 членов ЦИК.
Также по ходу заседания ЦИК стало известно, что 1 мая Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК об установлении результатов выборов в 87 округе.
"У комиссии отсутствуют правовые основания для регистрации Вирастюка Василия Ярославовича народным депутатом Украины", – отметили в ЦИК.
- 28 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.
- Подсчет голосов на 87 округе останавливался из-за отсутствия председателя и нескольких членов окружного избиркома. В ночь на 1 апреля подсчет голосов возобновили, на следующий день у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану, а в здании ОИК присутствовали сотрудники СБУ.
- 12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об итогах довыборов депутата Верховной Рады на округе №87 в части признания выборов недействительными на отдельных участка.
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