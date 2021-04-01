На довыборах в Раду возобновили подсчет голосов, лидирует кандидат от Слуги народа

На довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области возобновился подсчет голосов, на 14 избирательных участках голоса будут пересчитаны, сообщает пресс-служба партии Слуга народа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На утро 1 апреля по данным ЦИК на округе №87 подсчитаны 71,79% голосов. Лидерство с небольшим отрывом от конкурентов сохраняет кандидат от СН Василий Вирастюк, он набирает 31,3% голосов.

На второе место вышел представитель партии За будущее, экс-нардеп Александр Шевченко, у него 28,83% голосов.

На третьем месте бывший вице-спикер Верховной Рады, кандидат от партии Свобода Руслан Кошулинский, у него 28,8% голосов.

Подсчет голосов остановился после того, как председатель окружной избирательной комиссии и несколько ее членов не явились на его продолжение 30 марта. ЦИК дважды менял председателя и назначал новых членов избиркома, прежде чем подсчет голосов удалось возобновить. В Ивано-Франковскую область выехали нардепы из СН, чтобы разобраться в происходящем.

По словам нардепа из СН Роксоланы Пидласы, на 14 участках голоса будут пересчитаны, возможен пересчет еще на одном участке.

28 марта 2021 года на двух округах прошли довыборы в Раду.

На округе №87 по данным экзит-пола группы Рейтинг лидировал Шевченко, вторым был Кошулинский, Вирастюк – третьим.

На округе №50 победил мэр Доброполья Андрей Аксенов. В 2014-м году он участвовал в организации псевдореферендума на Донбассе.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.