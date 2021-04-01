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На довыборах в Раду возобновили подсчет голосов, лидирует кандидат от Слуги народа

01.04.2021, 06:33
На довыборах в Раду возобновили подсчет голосов, лидирует кандидат от Слуги народа - Фото
Василий Вирастюк (фото - Василь Вірастюк, Facebook)

На довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области возобновился подсчет голосов, на 14 избирательных участках голоса будут пересчитаны, сообщает пресс-служба партии Слуга народа.

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На утро 1 апреля по данным ЦИК на округе №87 подсчитаны 71,79% голосов. Лидерство с небольшим отрывом от конкурентов сохраняет кандидат от СН Василий Вирастюк, он набирает 31,3% голосов.

На второе место вышел представитель партии За будущее, экс-нардеп Александр Шевченко, у него 28,83% голосов.

На третьем месте бывший вице-спикер Верховной Рады, кандидат от партии Свобода Руслан Кошулинский, у него 28,8% голосов.

Подсчет голосов остановился после того, как председатель окружной избирательной комиссии и несколько ее членов не явились на его продолжение 30 марта. ЦИК дважды менял председателя и назначал новых членов избиркома, прежде чем подсчет голосов удалось возобновить. В Ивано-Франковскую область выехали нардепы из СН, чтобы разобраться в происходящем.

По словам нардепа из СН Роксоланы Пидласы, на 14 участках голоса будут пересчитаны, возможен пересчет еще на одном участке.

Денис Юдин
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выборы в Верховную Раду Слуга народа свобода Ивано-Франковская область Александр Шевченко руслан кошулинский Василий Вирастюк За будущее
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