Довыборы в Раду. Суд признал противоправным итоговый протокол на 87 округе

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об итогах довыборов депутата Верховной Рады на округе №87. Об этом сообщил в Facebook кандидат в депутаты от партии За будущее Александр Шевченко.

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Ранее суд отменил несколько постановлений ОИК о признании выборов недействительными на отдельных участках, голоса с этих участков не были включены в итоговый протокол.

ЦИК принял от окружного избиркома протокол, по которому победу на округе одержал кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк, Шевченко занял второе место. При этом ЦИК не объявил победителя и заявил, что обработает все полученные материалы и установит результаты выборов с учетом решений судов.

28 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.

Подсчет голосов на 87 округе останавливался из-за отсутствия председателя и нескольких членов окружного избиркома. В ночь на 1 апреля подсчет голосов возобновили, на следующий день у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану, а в здании ОИК присутствовали сотрудники СБУ.

Денис Юдин

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