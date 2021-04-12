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Довыборы в Раду. Суд признал противоправным итоговый протокол на 87 округе

12.04.2021, 11:41
Довыборы в Раду. Суд признал противоправным итоговый протокол на 87 округе - Фото
Александр Шевченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об итогах довыборов депутата Верховной Рады на округе №87. Об этом сообщил в Facebook кандидат в депутаты от партии За будущее Александр Шевченко.

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Ранее суд отменил несколько постановлений ОИК о признании выборов недействительными на отдельных участках, голоса с этих участков не были включены в итоговый протокол.

ЦИК принял от окружного избиркома протокол, по которому победу на округе одержал кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк, Шевченко занял второе место. При этом ЦИК не объявил победителя и заявил, что обработает все полученные материалы и установит результаты выборов с учетом решений судов.

  • 28 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.
Денис Юдин
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выборы в Верховную Раду суд Ивано-Франковская область Александр Шевченко
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