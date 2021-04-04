На довыборах в Раду от Ивано-Франковской области победил стронгмен Вирастюк
Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 100% голосов избирателей в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область). На первом месте оказался стронгмен и представитель партии Слуга народа Василий Вирастюк, сообщается на официальном сайте ЦИК.
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Результаты голосования:
Василий Вирастюк, СН – 31,25%
Александр Шевченко, За майбутне – 29,69%
Руслан Кошулинский, ВО Свобода – 28,86%
Юрий Голиней, ВО Платформа громад – 6,02%
остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.
При этом, по данным ОПОРЫ, на шести участках были выявлены расхождения в голосах за Шевченко, а еще на пяти участках голосование было признано недействительным.
ДОПОЛНЕНО В 10:45. В своем Facebook кандидат от За майбутне Шевченко рассказал, что обращался в суд с жалобой на Наддвирнянскую ОИК, но суд встал на сторону избиркома, признав, что решение о пересчете голосов было законным. Теперь команда Шевченко будет готовить апелляцию на решение суда.
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