На довыборах в Раду от Ивано-Франковской области победил стронгмен Вирастюк

дополнено

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 100% голосов избирателей в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область). На первом месте оказался стронгмен и представитель партии Слуга народа Василий Вирастюк, сообщается на официальном сайте ЦИК.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Результаты голосования:

Василий Вирастюк, СН – 31,25%

Александр Шевченко, За майбутне – 29,69%

Руслан Кошулинский, ВО Свобода – 28,86%

Юрий Голиней, ВО Платформа громад – 6,02%

остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

При этом, по данным ОПОРЫ, на шести участках были выявлены расхождения в голосах за Шевченко, а еще на пяти участках голосование было признано недействительным.

ДОПОЛНЕНО В 10:45. В своем Facebook кандидат от За майбутне Шевченко рассказал, что обращался в суд с жалобой на Наддвирнянскую ОИК, но суд встал на сторону избиркома, признав, что решение о пересчете голосов было законным. Теперь команда Шевченко будет готовить апелляцию на решение суда.

28 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.

1 апреля избирком в Ивано-Франковской области оцепила вооруженная охрана – в СБУ объяснили это попытками дестабилизировать ситуацию вокруг выборов.

Читайте также: Выборы в Раду. Экзитпол: на Прикарпатье лидирует кандидат от За майбутне. В СН не согласны

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.