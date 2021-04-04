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На довыборах в Раду от Ивано-Франковской области победил стронгмен Вирастюк

04.04.2021, 09:25
На довыборах в Раду от Ивано-Франковской области победил стронгмен Вирастюк - Фото
Василий Вирастюк (фото - facebook.com/vasyl.virastyuk)
дополнено

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета 100% голосов избирателей в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область). На первом месте оказался стронгмен и представитель партии Слуга народа Василий Вирастюк, сообщается на официальном сайте ЦИК.

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Результаты голосования:

Василий Вирастюк, СН – 31,25%

Александр Шевченко, За майбутне – 29,69%

Руслан Кошулинский, ВО Свобода – 28,86%

Юрий Голиней, ВО Платформа громад – 6,02%

остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

При этом, по данным ОПОРЫ, на шести участках были выявлены расхождения в голосах за Шевченко, а еще на пяти участках голосование было признано недействительным.

ДОПОЛНЕНО В 10:45. В своем Facebook кандидат от За майбутне Шевченко рассказал, что обращался в суд с жалобой на Наддвирнянскую ОИК, но суд встал на сторону избиркома, признав, что решение о пересчете голосов было законным. Теперь команда Шевченко будет готовить апелляцию на решение суда.

  • 28 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.
  • 1 апреля избирком в Ивано-Франковской области оцепила вооруженная охрана – в СБУ объяснили это попытками дестабилизировать ситуацию вокруг выборов.

Читайте также: Выборы в Раду. Экзитпол: на Прикарпатье лидирует кандидат от За майбутне. В СН не согласны

Дарья Мостовая
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цик Ивано-Франковская область результаты выборов Василий Вирастюк довыборы в верховную раду Александр Шевченко
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