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Избирком на довыборах в Ивано-Франковской области оцепила охрана с оружием – ЧЕСНО

01.04.2021, 15:08
Избирком на довыборах в Ивано-Франковской области оцепила охрана с оружием – ЧЕСНО - Фото
Фото – движение Чесно

Работу избирательной комиссии на округе №87 в Ивано-Франковской области охраняли сотрудники СБУ и полиции, сообщает движение ЧЕСНО.

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Сегодня, 1 апреля, около 6:00, сотрудники спецподразделения СБУ зашли в помещение окружной избирательной комиссии. Всех, кто не имеет отношения к избирательному процессу, вывели из здания.

Около 11:00 вооруженные сотрудники правоохранительных органов оцепили помещение избиркома.

Позже сотрудники СБУ покинули здание, комиссия возобновила подсчет голосов.

В пресс-службе СБУ объяснили, что решение обеспечить охрану избиркома было принято из-за возможных попыток дестабилизировать ситуацию вокруг выборов. Правоохранительные органы в течение последних суток получили четыре сообщения о минировании и три сообщения о захвате заложников на объектах в округе №87. Все они оказались ложными.

В ЧЕСНО сообщили, что один из членов участковых избиркомов рассказал о попытке проникнуть в помещение комиссии и забрать из сейфа печати, но из-за присутствия полиции попытка не удалась.

На данный момент подсчитаны 79,48% голосов. Лидирует кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк (31,02%), на втором месте кандидат от За будущее Александр Шевченко (29,58%), на третьем – кандидат от Свободы Руслан Кошулинский (28,8%). Вирастюка от Шевченко отделяют 579 голосов.

Денис Юдин
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выборы в Верховную Раду сбу Ивано-Франковская область Чесно
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