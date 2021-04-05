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Довыборы в Раду. Суд признал необоснованным пересчет голосов на двух участках 87 округа

05.04.2021, 09:46
Довыборы в Раду. Суд признал необоснованным пересчет голосов на двух участках 87 округа - Фото
Александр Шевченко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Суд признал безосновательными решения о пересчете результатов выборов на двух избирательных участках, принятые окружной избирательной комиссии на округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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Ивано-Франковский окружной административный суд отметил, что наличие небольшого механического повреждения пачки с неиспользованными бюллетенями и отсутствие указания вида выборов и номера округа на пакетах не является свидетельством "распечатывания документации".

В то же время суд отказался удовлетворить требование истца об учете данных первичных протоколов участковых избиркомов. Будут учитываться результаты, полученные при пересчете.

"Суд дал оценку решению ОИК, но не создал проблем с исполнением судебного решения и внесением изменений в данные подсчета голосования", – отметила старшая советница ОПОРЫ по юридическим вопросам Ольга Коцюруба.

Кандидат в депутаты от партии За будущее Александр Шевченко оспорил в суде решения окружного избиркома о пересчете голосов на 20 участках, а также решения о признании выборов на пяти участках недействительными.

В большинстве случаев суд первой инстанции поддерживает позицию ОИК о необходимости придерживаться формальных требований и признает решения о пересчете законными, отмечает ОПОРА. Шевченко намерен подавать апелляции.

  • 28 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.
Денис Юдин
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выборы в Верховную Раду суд Ивано-Франковская область Александр Шевченко пересчет голосов 87 округ
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