Довыборы в Раду. Суд признал необоснованным пересчет голосов на двух участках 87 округа

Суд признал безосновательными решения о пересчете результатов выборов на двух избирательных участках, принятые окружной избирательной комиссии на округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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Ивано-Франковский окружной административный суд отметил, что наличие небольшого механического повреждения пачки с неиспользованными бюллетенями и отсутствие указания вида выборов и номера округа на пакетах не является свидетельством "распечатывания документации".

В то же время суд отказался удовлетворить требование истца об учете данных первичных протоколов участковых избиркомов. Будут учитываться результаты, полученные при пересчете.

"Суд дал оценку решению ОИК, но не создал проблем с исполнением судебного решения и внесением изменений в данные подсчета голосования", – отметила старшая советница ОПОРЫ по юридическим вопросам Ольга Коцюруба.

Кандидат в депутаты от партии За будущее Александр Шевченко оспорил в суде решения окружного избиркома о пересчете голосов на 20 участках, а также решения о признании выборов на пяти участках недействительными.

В большинстве случаев суд первой инстанции поддерживает позицию ОИК о необходимости придерживаться формальных требований и признает решения о пересчете законными, отмечает ОПОРА. Шевченко намерен подавать апелляции.

28 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.

Подсчет голосов на 87 округе останавливался из-за отсутствия председателя и нескольких членов окружного избиркома. В ночь на 1 апреля подсчет голосов возобновили, на следующий день у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану, а в здании ОИК присутствовали сотрудники СБУ.

4 апреля ЦИК опубликовал данные 100% голосов, победил кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк с отрывом от Шевченко менее 1000 голосов избирателей.

Денис Юдин

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