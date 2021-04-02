Довыборы в Раду. На двух участках в 87 округе результаты признали недействительными

Недействительным признано голосование на двух избирательных участках в округе №87 Ивано-Франковской области (город Надворная), где прошли довыборы в Верховную Раду. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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Утром 2 апреля окружная комиссия признала недействительными результаты голосования на участке №261027. Причиной стало отсутствие печатей на контрольных листах. По данным наблюдателей движения ЧЕСНО, результаты на участке были такими: по 172 голоса за кандидата от партии За будущее Александра Шевченко и кандидата от Свободы Руслана Кошулинского, 73 голоса за кандидата от Слуги народа Василия Вирастюка.

На участке №261030 при пересчете голосов выявили отсутствие 100 бюллетеней за Шевченко. В протоколе были указаны 377 голосов за кандидата, и при пересчете члены окружного избиркома также подтвердили это количество. Однако по требованию представителя Слуги народа бюллетени были пересчитаны еще раз, и их оказалось 277. Проверка видеозаписи подтвердила, что и при первом пересчете комиссия насчитала 277 голосов, но назвала число 377, посмотрев на цифры в протоколе, заявляет ОПОРА.

Была вызвана полиция, которая провела следственные действия.

Также комиссия обнаружила, что в выписку из реестра избирателей были незаконно внесены 30 человек. Отсутствует решение участковой комиссии о включении их в выписку, отсутствуют собственноручно написанные заявления избирателей и медсправки о состоянии их здоровья.

Избирком установил, что количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% от общего числа выданных, поэтому итоги голосования на участке были признаны недействительными.

На 11:50 2 апреля по данным ЦИК на 87 округе подсчитаны 90,59% голосов. Лидирует Вирастюк (31,51%), на втором месте Шевченко (29,52%), на третьем Кошулинский (28,83%). Разрыв между Вирастюком и Шевченко – 914 голосов.

28 марта 2021 года на двух округах прошли довыборы в Раду.

На округе №87 по данным экзит-пола группы Рейтинг лидировал Шевченко, вторым был Кошулинский, Вирастюк – третьим.

На округе №50 победил мэр Доброполья Андрей Аксенов. В 2014-м году он участвовал в организации псевдореферендума на Донбассе.

Подсчет голосов на 87 округе останавливался из-за отсутствия председателя и нескольких членов окружного избиркома. В ночь на 1 апреля подсчет голосов возобновили, вчера у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану.

Денис Юдин

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