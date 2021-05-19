ЦИК снова признала Вирастюка победителем выборов в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по результатам выборов народных депутатов в округе №87. Победителем выборов остается Василий Вирастюк. Об этом сообщает в Facebook ОПОРА.

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Как отмечается, после признания недействительным голосования на шести участках, голоса за кандидатов изменились.

"За Вирастюка указано 14 811 голосов, за Александра Шевченко – 13 942 и Руслана Кошулинского – 13 463", – говорится в сообщении.

Наталия Медведева

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