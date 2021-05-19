ЦИК снова признала Вирастюка победителем выборов в Верховную Раду
19.05.2021, 19:05
Василий Вирастюк (Скриншот из видео Василь Вірастюк, Facebook)
Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по результатам выборов народных депутатов в округе №87. Победителем выборов остается Василий Вирастюк. Об этом сообщает в Facebook ОПОРА.
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Как отмечается, после признания недействительным голосования на шести участках, голоса за кандидатов изменились.
"За Вирастюка указано 14 811 голосов, за Александра Шевченко – 13 942 и Руслана Кошулинского – 13 463", – говорится в сообщении.
- 28 марта в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.
- Подсчет голосов в округе №87 останавливался и возобновлялся, у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану.
- 12 апреля Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол ОИК об итогах довыборов депутата Рады в округе №87.
- 2 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым Вирастюк был избран в Раду.
- 5 мая ЦИК установила, что для регистрации Вирастюка нардепом от Слуги народа по округу №87 не было правовых оснований.
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