Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым Вирастюк был избран в Раду

Большая палата Верховного суда отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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Решение по иску, поданному соперником Вирастюка, кандидатом от партии За будущее Александром Шевченко, было принято вчера, 1 мая 2021 года. Суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в 87 округе и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года.

Суд мотивировал свое решение в том числе тем, что при установлении результатов выборов ЦИК не обеспечил проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые указывали участники выборов.

8 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.

Подсчет голосов на 87 округе останавливался из-за отсутствия председателя и нескольких членов окружного избиркома. В ночь на 1 апреля подсчет голосов возобновили, на следующий день у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану, а в здании ОИК присутствовали сотрудники СБУ.

12 апреля Окружной админсуд Ивано-Франковской области признал протокол о результатах выборов противоправным в части, касающейся нескольких участков.

15 апреля окружная избирательная комиссия на 87-ом округе приняла уточненный протокол довыборов в Раду – согласно нему, с минимальным отрывом победил Вирастюк.

22 апреля ЦИК признал Вирастюка нардепом.

Денис Юдин

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