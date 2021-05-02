Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым Вирастюк был избран в Раду
Большая палата Верховного суда отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
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Решение по иску, поданному соперником Вирастюка, кандидатом от партии За будущее Александром Шевченко, было принято вчера, 1 мая 2021 года. Суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в 87 округе и отменил протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года.
Суд мотивировал свое решение в том числе тем, что при установлении результатов выборов ЦИК не обеспечил проверку всех нарушений, которые были допущены и на которые указывали участники выборов.
- 8 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.
- Подсчет голосов на 87 округе останавливался из-за отсутствия председателя и нескольких членов окружного избиркома. В ночь на 1 апреля подсчет голосов возобновили, на следующий день у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану, а в здании ОИК присутствовали сотрудники СБУ.
- 12 апреля Окружной админсуд Ивано-Франковской области признал протокол о результатах выборов противоправным в части, касающейся нескольких участков.
- 15 апреля окружная избирательная комиссия на 87-ом округе приняла уточненный протокол довыборов в Раду – согласно нему, с минимальным отрывом победил Вирастюк.
- 22 апреля ЦИК признал Вирастюка нардепом.
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