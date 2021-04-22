ЦИК признала Вирастюка избранным народным депутатом

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии Слуга народа Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Об этом сообщает в Facebook ОПОРА.

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Как отмечается, согласно протоколу окружной избирательной комиссии, Вирастюк набрал 15 536 голосов избирателей; кандидат Александр Шевченко (За майбутне) получил 15 114 голосов.

Протокол подписали 16 членов ЦИК, двое из них добавили особое мнение.

8 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.

Подсчет голосов на 87 округе останавливался из-за отсутствия председателя и нескольких членов окружного избиркома. В ночь на 1 апреля подсчет голосов возобновили, на следующий день у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану, а в здании ОИК присутствовали сотрудники СБУ.

12 апреля Окружной админсуд Ивано-Франковской области признал протокол о результатах выборов противоправным в части, касающейся нескольких участков.

15 апреля окружная избирательная комиссия на 87-ом округе в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол довыборов в Верховную Раду – согласно нему, с минимальным отрывом побеждал Вирастюк.

Наталия Медведева

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