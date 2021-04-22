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ЦИК признала Вирастюка избранным народным депутатом

22.04.2021, 21:51
ЦИК признала Вирастюка избранным народным депутатом - Фото
Василий Вирастюк (Скриншот из видео Василь Вірастюк, Facebook)

Центральная избирательная комиссия установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии Слуга народа Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Об этом сообщает в Facebook ОПОРА.

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Как отмечается, согласно протоколу окружной избирательной комиссии, Вирастюк набрал 15 536 голосов избирателей; кандидат Александр Шевченко (За майбутне) получил 15 114 голосов.

Протокол подписали 16 членов ЦИК, двое из них добавили особое мнение.

  • 8 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.
  • Подсчет голосов на 87 округе останавливался из-за отсутствия председателя и нескольких членов окружного избиркома. В ночь на 1 апреля подсчет голосов возобновили, на следующий день у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану, а в здании ОИК присутствовали сотрудники СБУ.
  • 12 апреля Окружной админсуд Ивано-Франковской области признал протокол о результатах выборов противоправным в части, касающейся нескольких участков.
  • 15 апреля окружная избирательная комиссия на 87-ом округе в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол довыборов в Верховную Раду – согласно нему, с минимальным отрывом побеждал Вирастюк.
Наталия Медведева
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народный депутат Слуга народа Василий Вирастюк верховная рада
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