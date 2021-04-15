Довыборы в Раду. На 87 округе уточнили итоги, Вирастюк побеждает с минимальным отрывом
Окружная избирательная комиссия на 87 округе в Ивано-Франковской области приняла уточненный протокол довыборов в Верховную Раду, сообщает гражданская сеть ОПОРА. Побеждает по-прежнему кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк.
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По данным уточненного после решения суда протокола, Вирастюк набирает 15 536 голосов, кандидат от партии За будущее Александр Шевченко – 15 114, разрыв сократился с 749 до 422 голосов. Протокол отправлен в ЦИК, но результаты пока не опубликованы на официальном сайте.
Окружной избирком решил включить в протокол результаты голосования по пяти участкам, на которых ранее признал выборы недействительными и на которых при пересчете голосов была обнаружена недостача бюллетеней за Шевченко. В уточненный протокол были внесены результаты пересчета, т.е. без исчезнувших голосов.
По одному из участков ОИК решил не учитывать голоса, поскольку на контрольных листах отсутствовали печати.
В ОПОРЕ предполагают, что и этот протокол будет оспорен Шевченко в судах.
- 8 марта 2021 года в Ивано-Франковской и Донецкой областях прошли довыборы в парламент.
- Подсчет голосов на 87 округе останавливался из-за отсутствия председателя и нескольких членов окружного избиркома. В ночь на 1 апреля подсчет голосов возобновили, на следующий день у здания избиркома в Надворной выставляли вооруженную охрану, а в здании ОИК присутствовали сотрудники СБУ.
- 12 апреля Окружной админсуд Ивано-Франковской области признал протокол о результатах выборов противоправным в части, касающейся нескольких участков.
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