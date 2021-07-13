Аваков подал в отставку – заявление
13.07.2021, 18:03
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)
Министр внутренних дел Арсен Аваков подал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!", – говорится в заявлении.
По данным одного источника LIGA.net, написать заявление министра попросил лично президент Владимир Зеленский.
- Год назад премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что тема отставки Авакова "уже себя исчерпала". До этого в Раде уже регистрировали законопроект об отставке министра – его подписали только 55 нардепов.
- В августе 2020-го у Зеленского заявили, что Аваков якобы пытался "перетянуть на себя функции" главы государства.
- В марте этого года глава МВД сказал, что ушел бы в отставку, если бы не был согласен с решениями Зеленского. Позже Зеленский, комментируя ход расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сказал, что Аваков не останется министром, если подозреваемых осудили незаконно.
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