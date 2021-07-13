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Аваков подал в отставку – заявление

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 18:03
Аваков подал в отставку – заявление - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр внутренних дел Арсен Аваков подал заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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"Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Честь имею!", – говорится в заявлении.

По данным одного источника LIGA.netнаписать заявление министра попросил лично президент Владимир Зеленский.

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский отставка мвд арсен аваков министр
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