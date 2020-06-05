В Раду внесли постановление об отставке Авакова, подписи поставили 56 нардепов

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховную Раду подан проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Под документом поставили подписи 56 нардепов. Об этом сообщил в Facebook нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк.

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В проекте постановления Верховной Раде предлагается проголосовать за увольнение Авакова с должности главы МВД.

Сбор подписей инициировала фракция Голос. Проект постановления поддержали нардепы из фракций Голос, Слуга народа и нардеп из Европейской солидарности Яна Зинкевич, всего - 56 депутатов.

Во вторник, после начала сбора подписей, сопредседатель Евросолидарности Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что "сбор подписей" для отставки министра отсутствует в регламенте Рады, и фракция не будет к нему присоединяться, а для регистрации постановления об увольнении министра достаточно одного нардепа. При этом, по ее словам, нардепы из Евросолидарности подпишут проект постановления об увольнении главы Минздрава Максима Степанова.

Также Евросолидарность собирает подписи под постановлением об отставке Кабмина в целом, для его внесения в парламент требуется 150 подписей депутатов.

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