Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Раду внесли постановление об отставке Авакова, подписи поставили 56 нардепов

В Раду внесли постановление об отставке Авакова, подписи поставили 56 нардепов - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.06.2020, 14:12

Сбор подписей за увольнение главы МВД Арсена Авакова инициировала фракция Голос

В Верховную Раду подан проект постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Под документом поставили подписи 56 нардепов. Об этом сообщил в Facebook нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В проекте постановления Верховной Раде предлагается проголосовать за увольнение Авакова с должности главы МВД.

Сбор подписей инициировала фракция Голос. Проект постановления поддержали нардепы из фракций Голос, Слуга народа и нардеп из Европейской солидарности Яна Зинкевич, всего - 56 депутатов.

Во вторник, после начала сбора подписей, сопредседатель Евросолидарности Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что "сбор подписей" для отставки министра отсутствует в регламенте Рады, и фракция не будет к нему присоединяться, а для регистрации постановления об увольнении министра достаточно одного нардепа. При этом, по ее словам, нардепы из Евросолидарности подпишут проект постановления об увольнении главы Минздрава Максима Степанова.

Также Евросолидарность собирает подписи под постановлением об отставке Кабмина в целом, для его внесения в парламент требуется 150 подписей депутатов.

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.
  • Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах.
  • 1 июня состоялось закрытое заседание профильного комитета Рады по событиям в Кагарлыке, на которое Аваков не явился
  • Сегодня Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности. В это же время под зданием парламента проходила акция за его отставку.

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
отставка голос арсен аваков Кира Рудик
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 