Авакова не было на комитете Рады по Кагарлыку. На фракции СН его тоже не ждут

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Министр внутренних дел Арсен Аваков не явился на заседание комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, на котором рассматривали вопрос о ситуации в Кагарлыке. Об этом сообщила в Facebook нардеп из фракции Голос Александра Устинова.

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"Аваков на закрытый комитет по деятельности Аваков не пришел", - написала она.

Также замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил на брифинге, что Авакова не приглашали на заседание фракции, которое состоится сегодня в 18:00 и где может быть поднят вопрос о деятельности министра и резонансных происшествиях последних дней.

23 мая нардепа Валерия Давиденко нашли в Киеве мертвым с огнестрельным ранением в голову. Тело нардепа обнаружила уборщица, рядом с ним найден пистолет. В МВД сначала говорили, что неизвестно, было это убийство или суицид. Позже открыли дело по статье об умышленном убийстве.

25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских: задержанным сообщили о подозрении, уволены 10 сотрудников отделения полиции в Кагарлыке.

Утром 29 мая 2020-го в Броварах Киевской области произошла перестрелка возложил ответственность за ситуацию на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах. в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков

Сегодня Корниенко заявил, что СН предлагает заслушать отчет Авакова об этих происшествиях во время часа вопросов к правительству в Раде в пятницу, 5 июня.

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