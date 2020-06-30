Тема отставки Авакова себя исчерпала - Шмыгаль

Арсен Аваков и Денис Шмыгаль (Фото - пресс-служба МВД)

Тема возможной отставки министра внутренних дел Арсена Авакова "уже себя исчерпала". Такое мнение выразил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC News Україна.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. По реформе полиции. Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают", - заявил Шмыгаль, добавив, что при этом среди такого большого количества людей, которым дается оружие и полномочия, могут быть и "негодяи".

Шмыгаль заявил, что критическое достижение реформы полиции - это "быстрое наказание, не сокрытие преступлений, неотвратимость наказания для преступников в форме". По его словам, уровень доверия к правоохранителям сем лет назад и сейчас - это "две разных величины".

"Когда происходит беда, мы звоним в полицию, и в большинстве случаев это нормальные люди, украинцы, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. На прошлой неделе, к сожалению, погиб молодой парень от пули преступника", - резюмировал премьер.

В декабре 2019 года баланс доверия и недоверия к Авакову составил минус 54% - опрос Деминициатив

25 мая задержали в Кагарлыке задержали двух полицейских по подозрению в изнасиловании и избиении женщины. Позже в деле появился еще один потерпевший. В МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых: им сообщили о подозрении, уволены 10 полицейских в Кагарлыке.

29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка возложил ответственность за это на власти и правоохранителей Киева и области. По его словам, конфликт произошел между пассажирскими перевозчиками из-за коррупционных схем на тендерах. в жилом районе. В ней участвовали около 100 человек. Аваков

5 июня Аваков отчитался о работе МВД в Раде, под зданием парламента прошла акция за его отставку.

В тот же день проект постановления об отставке Авакова зарегистрировали в Раде. Документ подписали 55 нардепов.

18 июня стало известно, что Зеленский видит два условия, при которых отправит Авакова в отставку: либо наличие других кандидатур, либо недовольство министром во фракции Слуга народа