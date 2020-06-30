Тема отставки Авакова себя исчерпала - Шмыгаль

Тема возможной отставки министра внутренних дел Арсена Авакова "уже себя исчерпала". Такое мнение выразил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC News Україна.
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"Считаю, что тема отставки министра Авакова уже себя исчерпала. По реформе полиции. Сравните милицию семь лет назад и сегодня. По моему мнению, это две разные структуры, это другое качество людей, которые там работают", - заявил Шмыгаль, добавив, что при этом среди такого большого количества людей, которым дается оружие и полномочия, могут быть и "негодяи".
Шмыгаль заявил, что критическое достижение реформы полиции - это "быстрое наказание, не сокрытие преступлений, неотвратимость наказания для преступников в форме". По его словам, уровень доверия к правоохранителям сем лет назад и сейчас - это "две разных величины".
"Когда происходит беда, мы звоним в полицию, и в большинстве случаев это нормальные люди, украинцы, которые ежедневно рискуют своей жизнью ради нашей безопасности. На прошлой неделе, к сожалению, погиб молодой парень от пули преступника", - резюмировал премьер.