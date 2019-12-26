Рейтинг доверия: в лидерах Зеленский и Разумков - опрос

Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Из политиков только у президента Владимира Зеленского и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - положительный баланс доверия и недоверия. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре Фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

Зеленскому доверяют 62% опрошенных, не доверяют - 31%, Разумкову доверяют 48%, не доверяют - 38%. Также положительный баланс доверия - у режиссера Олега Сенцова, ему доверяют 41% и не доверяют 36%.

Наименьшее доверие среди опрошенных вызывают пятый президент Петр Порошенко - ему не доверяют 80% опрошенных, доверяют - 14%; один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук (76% и 15% соответственно), мэр Киева Виталий Кличко (73% и 18%) и глава МВД Арсен Аваков (71% и 16%).