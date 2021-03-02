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Аваков: Ушел бы в отставку, если бы решения Зеленского шли вразрез с внутренним миром

02.03.2021, 12:10
Аваков: Ушел бы в отставку, если бы решения Зеленского шли вразрез с внутренним миром - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о своих взаимоотношениях с президентом Владимиром Зеленским и о том, что ушел бы в отставку, если бы не был согласен с решениями гаранта. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Глава МВД отметил, что для него важно доверие со стороны президента, а также заявил, что обычно он подчиняется решениям Зеленского, оставляя при этом за собой право на собственную точку зрения.

По словам министра, дискуссии по поводу спорных моментов, после которых президент принимает решение – это "допустимая процедура плюрализма", в остальном же решения Зеленского ему подходят.

"Я не могу сказать, что готов поддержать все решения, которые он принимает. Но во всех главных решениях, которые принимает Зеленский, – мне это подходит. Потому что если бы он принимал решения, которые не совместимы с моим внутренним миром я бы сказал – извините, я пошел в отставку", – заявил Аваков.

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Дарья Мостовая
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Владимир Зеленский отставка арсен аваков
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