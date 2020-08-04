Зеленский деликатно, но четко объяснил Авакову, кто президент – советник Ермака

По словам советника главы Офиса президент, глава МВД Арсен Аваков "понял", что президент Владимир Зеленский – "серьезный игрок" и пришел надолго

Министр внутренних дел Арсен Аваков якобы пытался "перетянуть на себя функции" главы государства, но президент Владимир Зеленский объяснил ему, что президентом является только он. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал антикризисный советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

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"Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича – безопасность", - рассказал он.

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По словам Подоляка, это не был вопрос одного разговора, а скорее было чредой "поведенческих внутренних реакций", после которых "стало понятно", что Зеленский - "серьезный игрок" и пришел на достаточно длительное время.

"На длиннее, чем многие думают, но сразу скажу, что мы не говорим об авторитаризме, полицейском государстве и так далее, нет. И Арсен Борисович тоже это понял. И это очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать, - ред.), когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента", - отметил советник.

При этом Подоляк сказал, что имеет "самые теплые чувства" к Авакову и считает его "молодцом".

6 июня проект постановления об отставке Авакова был зарегистрирован в Раде, однако он так и не дошел до рассмотрения комитетом парламентом.

30 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что тема отставки Авакова "уже себя исчерпала".

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Марк Сировой

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