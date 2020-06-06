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Зеленский об Авакове: До сих пор нет лучшего министра

Зеленский об Авакове: До сих пор нет лучшего министра - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
06.06.2020, 18:25

"Я считаю, что он действительно мощный министр", — сказал президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен довести до конца дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Зеленский рассказал на встрече с журналистами в резиденции "Залесье".

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"До сих пор нет лучшего министра, так и есть. Я считаю, что он действительно мощный министр", — сказал Зеленский в ответ на вопрос о его реакции на протесты против Авакова.

"Я понимаю, из-за чего протест. Я откровенно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное нашумевшее дело, он должен его довести и на полпути его не бросать", - продолжил президент, отметив, что ждет от Авакова завершения расследования убийства Шеремета.

Сам Аваков вчера заявил, что расследование дела Шеремета никак не связано с его карьерой.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский арсен аваков Павел Шеремет дело шеремета
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