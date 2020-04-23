Саакашвили рассказал, как собирается работать с Аваковым

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Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого могут назначить на должность вице-премьер-министра по реформам, заявил, что не планирует конфликтовать с главой МВД Арсеном Аваковым, так как для этого "не время". Саакашвили дал интервью НВ.

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Журналист спросил Саакашвили, как он собирается работать в одном Кабмине с Аваковым, учитывая инцидент со стаканом.

"Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать", - ответил Саакашвили.

"Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее, и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время", - добавил он.

На вопрос, как он собирается заниматься дерегуляцией, когда "страной продолжают управлять олигархи: Ахметов, Коломойский", каким образом с ними взаимодействовать, Саакашвили ответил, что собирается "равноудаляться ото всех".

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"В приоритете должен быть украинский народ. Да, сейчас страной управляют 5−6 человек, в Украине действует феодальная олигархическая система. Это нужно менять. Поэтому, прежде всего, я считаю, что нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики", - сказал он.

22 апреля 2020-го появилась информация, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.

Вопрос о назначении Саакашвили Рада, возможно, рассмотрит завтра, 24 апреля.