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Зеленский предложил Саакашвили должность в правительстве. Тот согласился

Зеленский предложил Саакашвили должность в правительстве. Тот согласился - Фото
Михаил Саакашвили (фото — Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.04.2020, 12:45

"Нам как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", – заявил экс-губернатор Одесской области Саакашвили о возможной работе в Кабмине

Верховная Рада может назначить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в руководстве фракции президентской партии Слуга народа. Это подтвердила его пресс-секретарь Дарина Чиж, собеседник в Офисе президента, а позднее – и сам Саакашвили в Facebook.

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По словам собеседников в СН, такой кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание послезавтра, 24 апреля. "Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", - сообщил один из руководителей фракции.

Два других собеседника из СН отметили, что должность в Кабинете министров экс-губернатору при пятом президенте Петре Порошенко предложил президент Владимир Зеленский.

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Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сначала не подтвердила, но и не опровергла эту информацию, однако позднее сообщила, что Саакашвили "придет на заседание в пятницу; он для начала хочет пообщаться с депутатами и поделиться своим видением".

Саакашвили сообщил, что это "большая честь - получить от президента предложение". Он добавил, что у него была "очень содержательная и полезная беседа" с премьером Денисом Шмыгалем, где "обсудили все вопросы, связанные с возможной работой в правительстве".

Он собирается в пятницу представить в Раде свою программу неотложных изменений и его участия в работе правительства "с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине".

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Евгений Пилипенко, Юрий Смирнов
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