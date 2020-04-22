Что рассмотрит Рада в пятницу: повестка внеочередных заседаний

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Повестку дня внеочередных заседаний Верховной Рады, которые планируется провести 24 апреля, опубликовал в Telegram нардеп из Слуги народа Александр Качура.

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На заседании планируется рассмотреть:

- четыре постановления об отмене результатов голосования за закон об изменениях в регламент, которые позволят бороться с законодательным спамом (№№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);

- постановление об отмене результатов голосования за закон о местном самоуправлении, по которому Кабмин получает право устанавливать границы и административные центры территориальных общин.

В первом чтении будут рассмотрены законопроекты:

- №2769 о снижении денежного залога на местных выборах;

- №2372 об изменениях в законодательстве по безопасности использования ядерной энергии;

- №2656 о внесении в закон о НАБУ основания для увольнения его директора за коррупционные правонарушения;

- № 2234 об изменениях в законодательстве по поводу установления ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог;

- №1182-1-д о внутреннем водном транспорте (повторное первое чтение).

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Также Рада может проголосовать за внесение в повестку и принятия решения по законопроектам:

- №2809 об изменениях в Административном кодексе (введение штрафных баллов);

- №3205 и 3205-1 о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

- №3364 об урегулировании кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

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На дополнительном заседании Рады планируется рассмотреть создание временной следственной комиссии парламента по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможной коррупции чиновников госвласти - речь идет о заявлениях бывшего министра финансов Игоря Уманского о схемах на таможне, в налоговой службе и ГФС.

Сегодня стало известно, что 24 апреля планируется провести два внеочередных заседания парламента.