Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Что рассмотрит Рада в пятницу: повестка внеочередных заседаний

Что рассмотрит Рада в пятницу: повестка внеочередных заседаний - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.04.2020, 12:35

Нардеп из Слуги народа Александр Качура опубликовал повестку двух внеочередных заседаний Верховной Рады, которые запланированы на 24 апреля

Повестку дня внеочередных заседаний Верховной Рады, которые планируется провести 24 апреля, опубликовал в Telegram нардеп из Слуги народа Александр Качура.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На заседании планируется рассмотреть:

- четыре постановления об отмене результатов голосования за закон об изменениях в регламент, которые позволят бороться с законодательным спамом (№№ 1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);

- постановление об отмене результатов голосования за закон о местном самоуправлении, по которому Кабмин получает право устанавливать границы и административные центры территориальных общин.

В первом чтении будут рассмотрены законопроекты:

- №2769 о снижении денежного залога на местных выборах;

- №2372 об изменениях в законодательстве по безопасности использования ядерной энергии;

- №2656 о внесении в закон о НАБУ основания для увольнения его директора за коррупционные правонарушения;

- № 2234 об изменениях в законодательстве по поводу установления ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог;

- №1182-1-д о внутреннем водном транспорте (повторное первое чтение).

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Также Рада может проголосовать за внесение в повестку и принятия решения по законопроектам:

- №2809 об изменениях в Административном кодексе (введение штрафных баллов); 

-  №3205 и 3205-1 о фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

- №3364 об урегулировании кризиса неплатежей на рынке электроэнергии.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

На дополнительном заседании Рады планируется рассмотреть создание временной следственной комиссии парламента по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможной коррупции чиновников госвласти - речь идет о заявлениях бывшего министра финансов Игоря Уманского о схемах на таможне, в налоговой службе и ГФС.

  • Сегодня стало известно, что 24 апреля планируется провести два внеочередных заседания парламента.

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
верховная рада законодательный спам набу внеочередное заседание
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 