В пятницу в Раде планируют два заседания: по регламенту и заявлениям Уманского

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В пятницу, 24 апреля, могут состояться два внеочередных заседания Верховной Рады. Об этом сообщили собеседники LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа.

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Первое заседание, которое будет инициировать президент Владимир Зеленский, планируется провести в 13:00.

На нем рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за закон №1043, которые блокируют его подписание спикером парламента Дмитрием Разумковым. Закон вносит изменения в регламент Рады, которые позволят бороться со спамом поправками.

Также на первом заседании планируется рассмотреть законопроект №2679 об уменьшении залога на местных выборах. Сегодня его одобрил профильный комитет парламента.

За проведение второго заседания в данный момент собираются подписи нардепов, чтобы оно состоялось, необходимо минимум 150 подписей.

На нем планируется рассмотреть создание временной следственной комиссии парламента по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможной коррупции чиновников госвласти, которые привели к убыткам в доходной части бюджета.

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Как следует из пояснительной записки к постановлению о создании ВСК, речь идет о заявлении бывшего министра финансов Игоря Уманского о коррупционных схемах на таможне ("скрутках НДС"), в налоговой службе и ГФС.

Постановление внесено в Раду главами фракций Батькивщина, Европейская солидарность, Голос, группы За будущее и главой партии Слуга народа.

2 апреля Уманский заявил, что бюджет недополучает миллиарды гривень из-за "скруток НДС".

16 апреля Рада приняла во втором чтении закон об изменениях в регламенте.

В тот же день его подписание было заблокировано.