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В Раде заблокировано подписание изменений в регламент против спама поправками

В Раде заблокировано подписание изменений в регламент против спама поправками - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
16.04.2020, 17:05

Нардепы Батенко, Костанкевич, Дубинский и Поляков внесли в Верховную Раду три постановления, которые блокируют подписание изменений в регламент

Три проекта постановлений, которые блокируют подписание закона об изменениях в регламенте Верховной Рады, внесены в парламент.

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Сегодня Рада проголосовала за закон №1043, который изменяет регламент ее работы так, что станет невозможен так называемый законодательный спам - подача тысяч поправок к законопроекту после его принятия в первом чтении.

В парламенте зарегистрированы уже три проекта постановлений, в которых предлагается отменить это решение.

Первый из них зарегистрирован нардепами из группы За будущее Тарасом Батенко и Ириной Костанкевич, второй - нардепом из фракции Слуга народа Александром Дубинским, третий - внефракционным депутатом Антоном Поляковым, ранее исключенным из СН.

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Пока Рада не рассмотрит эти постановления, спикер парламента Дмитрий Разумков не сможет подписать закон об изменениях в регламенте.

Денис Юдин
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