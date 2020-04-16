Рада изменила регламент, открыв дорогу "антиколомойскому" закону

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1043 об изменениях в регламент парламента для противодействия злоупотреблению правами нардепов в ходе законодательной процедуры.

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Законопроект поддержали 242 нардепа, против проголосовали 15, воздержались 60.

Голосование по фракциям:

Изменения в регламенте позволят значительно ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта, к которому подано более 16 000 поправок.

Закон вводит особую процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении в случае, если количество предложенных к нему поправок превышает 500 и в пять раз или более превышает количество первоначальной редакции законопроекта.

Особая процедура будет применяться по предложению, подписанному не менее чем третью нардепов от конституционного состава Рады, и поддержанному решением Рады большинством голосов.

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Если решение об особой процедуре принято, каждая фракция или группа смогут определить не более пяти предложений или поправок, не поддержанных комитетом, на которых она настаивает.

Каждый внефракционный депутат, чьи поправки не учтены комитетом, сможет определить не более одной поправки, на которой он настаивает.