Саакашвили встал на учет в киевском военкомате

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Лидер партии Рух нових сил Михаил Саакашвили, баллотирующий в Верховную Раду, встал на учет в Святошинском военкомате в Киеве. Об этом политик сообщил в Facebook.

Саакашвили сообщил, что прошел медкомиссию сегодня, 14 июня.

"Здоровье отличное, годен к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину", - отметил он.

13 июля Саакашвили представил первую десятку списков своей партии. Также он заявил, что Рух нових сил идет на парламентские выборы самостоятельно.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

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