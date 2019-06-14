Саакашвили встал на учет в киевском военкомате

Лидер партии Рух нових сил Михаил Саакашвили, баллотирующий в Верховную Раду, встал на учет в Святошинском военкомате в Киеве. Об этом политик сообщил в Facebook.
Саакашвили сообщил, что прошел медкомиссию сегодня, 14 июня.
"Здоровье отличное, годен к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину", - отметил он.
13 июля Саакашвили представил первую десятку списков своей партии. Также он заявил, что Рух нових сил идет на парламентские выборы самостоятельно.
Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.
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