Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.06.2019, 11:37

Саакашвили встал на учет в киевском военкомате

Саакашвили встал на учет в киевском военкомате - Фото
Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

"Здоровье отличное, готов защищать Украину", - отметил лидер партии Рух нових сил

Лидер партии Рух нових сил Михаил Саакашвили, баллотирующий в Верховную Раду, встал на учет в Святошинском военкомате в Киеве. Об этом политик сообщил в Facebook.

Саакашвили сообщил, что прошел медкомиссию сегодня, 14 июня. 

"Здоровье отличное, годен к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину", - отметил он.

13 июля Саакашвили представил первую десятку списков своей партии. Также он заявил, что Рух нових сил идет на парламентские выборы самостоятельно

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. 

Читайте также: Гриценко просит помощи Facebook: Объединяться ли с Саакашвили

Отправить:
Распечатать:
Теги: Рух нових сил, военкомат, михаил саакашвили
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 