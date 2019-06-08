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08.06.2019, 12:20

Партия Саакашвили пойдет на выборы самостоятельно: видео

Партия Саакашвили пойдет на выборы самостоятельно: видео - Фото
Михаил Саакашвили (скриншот)

Экс-губернатор Одесской области заявил, что его партия идет на выборы самостоятельно, потому что они "отличаются идеями и драйвом"

Партия бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Рух нових сил идет на выборы самостоятельно. Об этом заявил Саакашвили в видеообращении, опубликованном в Facebook. 

"Мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно, потому что мы полностью отличается и идеями, и драйвом, и энергией, и тем, что мы из себя представляем", - заявил он. 

По его словам, на выборы идут для того, чтобы поддержать "общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтобы генерировать большие идеи".

Саакашвили добавил, что он сюда приехал не для того, чтобы "играть в политические игры или гоняться за должностью". "Но нельзя так, Украина сейчас стала просто страной третьего мира, стала похожа на Субсахарную Африку", - заявил также он.

7 июня стало известно, что Саакашвили отказался возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко УДАР после консультаций со сторонниками своего Руха нових сил.

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Теги: Рух нових сил, выборы, михаил саакашвили
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