Саакашвили отказался идти в УДАР: Сакварелидзе объяснил, почему

Михаил Саакашвили (фото - скриншот с видео)

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому недавно вернули украинское гражданство, отказался возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко УДАР после консультаций со сторонниками собственной политической силы Рух нових сил. Об этом в интервью Новому времени рассказал бывший заместитель генерального прокурора, один из основателей партии Рух нових сил Давид Сакварелидзе.

"Звучало приятное предложение, предложение от Виталия Кличко, которого мы лично ценим и уважаем. И Михеил обратился к тем людям, к тем нашим сторонникам или симпатикам, которые все это время боролись, боролись и строили партию Рух нових сил…Реакция людей не была позитивной", - сказал он.

Сакварелидзе пояснил, что сторонники негативно отнеслись к предложению Кличко, потому что мэр Киева был в альянсе с пятым президентом Петром Порошенко. Политик добавил, что в скором времени их партия объявит, с кем будет идти на парламентские выборы, и подчеркнул, что они поддерживают команду президента Владимира Зеленского.

4 июня Кличко заявил, что готов подставить "политическое плечо" Саакашвили, предложив ему идти на выборы вместо со своей партией.

Саакашвили после этого опубликовал видео, в котором попросил сторонников помочь ему принять решение. 7 июня стало известно, что он отказался от предложения.