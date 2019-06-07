СМИ: Саакашвили отказался от УДАРа. Кличко отреагировал постом

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили якобы откажется от предложения мэра Киева Виталия Кличко возглавить его партию УДАР и идти с ней на внеочередные выборы в Раду. Об этом пишет в Facebook журналист Кристина Бердинских.

Эту информацию подтверждает Украинская правда, ссылаясь на людей, "которые активно общаются с Саакашвили".

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Сам Кличко ночью написал пост, из которого четко не ясно, последовал отказ или нет.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею <...> Я политически планов не меняю", - написал он.

В конце поста Кличко подчеркнул, что это его "комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему. Точка. Идем дальше".

4 июня Кличко заявил, что пойдет с УДАРом на досрочные выборы 21 июля и предложил Саакашвили стать во главе партии. Последний после возвращения в Украину агитировал в поддержку президентской партии Слуга народа.

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