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07.06.2019, 07:23

СМИ: Саакашвили отказался от УДАРа. Кличко отреагировал постом

СМИ: Саакашвили отказался от УДАРа. Кличко отреагировал постом - Фото
Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Новостей от самого основателя партии Рух новых сил на тему присоединения к Кличко после его ролика с запросом о "помощи зала" (идти или нет) пока нет

Экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили якобы откажется от предложения мэра Киева Виталия Кличко возглавить его партию УДАР и идти с ней на внеочередные выборы в Раду. Об этом пишет в Facebook журналист Кристина Бердинских.

Эту информацию подтверждает Украинская правда, ссылаясь на людей, "которые активно общаются с Саакашвили".

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Сам Кличко ночью написал пост, из которого четко не ясно, последовал отказ или нет.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею <...> Я политически планов не меняю", - написал он.

В конце поста Кличко подчеркнул, что это его "комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему. Точка. Идем дальше".

4 июня Кличко заявил, что пойдет с УДАРом на досрочные выборы 21 июля и предложил Саакашвили стать во главе партии. Последний после возвращения в Украину агитировал в поддержку президентской партии Слуга народа.

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Теги: верховная рада, выборы, виталий кличко, удар, михаил саакашвили
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